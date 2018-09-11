زعيم كوريا الشمالية يطلب برسالة عقد اجتماع ثان مع ترمب

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس دونالد #ترمب تلقى رسالة "ودية جداً" و"إيجابية جداً" من الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_أون، يعرب فيها عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الأميركي.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية ساره ساندرز: "نحن منفتحون وسبق أن باشرنا أعمال التنسيق" لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الأول التاريخي بين الاثنين، الذي عقد في 12 حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة.



ولم تكشف المتحدثة عن موعد هذه القمة أو مكان انعقاده.



واعتبرت ساندرز أن "هذه الرسالة هي دليل جديد على التقدم الذي تحقق في العلاقات" بين البلدين.



ورحبت بـ"التقدم" الذي تحقق بشأن نزع السلاح النووي واعتبرت أن عدم تضمين العرض العسكري الكوري الشمالي الذي جرى الأحد في بيونغ يانغ صواريخ بالستية عابرة للقارات يشكل "دليل حسن نية" في إطار عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وكانت الإدارة الأميركية أبدت استياءها من عدم تحقيق تقدم في الملف النووي الكوري الشمالي بإلغائها نهاية آب/اغسطس زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ.