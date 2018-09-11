ماذا جرى في محاكمة قتلة الحريري اليوم؟

في الرابع عشر من فبراير 2005 اغتيلَ رفيق الحريري.. واليوم في الحادي عشر من سبتمبر 2018 في لاهاي انطلقت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي حضر نجله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجلسة.

افتحح القضاة الخمسة الجلسة وستستغرق بين عشرة أيام وأسبوعين قبل أن ينعزل قضاتها من أجل المذاكرة التي قد تمتد إلى ما بعد نهاية العام الحالي حيث يراجعون قرابة 5 آلاف صفحة ووثيقة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قرينة.

وقد جد الادّعاء التأكيد بأنّ الأدلة دامغة بحق المتهمين المرتبطين بحزب الله.

مصطفى بدر الدين كان الرأس المخطط والمشرف على عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري. كان مسؤولا في حزب الله وخبرته ترجمها في هذه العملية.

سليم عياش كان قائد المجموعة ومنفذ الهجوم الإرهابي. بالإضافة إلى حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا. وجمعيهم مرتبطون وعلى علاقة بحزب الله.

وقال الادعاء أيضاً إنّ النظام السوري في صلب مؤامرة الاغتيال لما كان يشكله رفيق الحريري من تهديد للنظام السوري ولقبضته على لبنان.

نجل رفيق الحريري ورئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري، توعّد المجرمين لكنّه في الوقت نفسه قال إنه يُبدّي مصلحة لبنان المزدهر على عواطفه.