الدفاعات السعودية تعترض باليستياً حوثيا أطلق على نجران

اعترض الدفاع الجوي السعودي مساء الخميس صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ‏‫نجران.



وغالباً ما يطلق الحوثيون صواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في السعودية.



ويثبت هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بحسب ما أكد مراراً المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 191 صاروخًا.