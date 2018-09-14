عقوبات أميركية على شركة طيران تايلاندية بسبب إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شركة تتخذ من تايلاند مقراً لها بسبب تعاملاتها مع إيران.



وقالت الوزارة في بيان الجمعة إن شركة "ماي أفييشن" ومقرها بانكوك زودت ماهان إير المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخدمات شحن، وكذلك خدمات نقل مسافرين.



وأضافت أن الخطوط الإيرانية تنقل مقاتلين بشكل دوري إلى سوريا لدعم نظام بشار الأسد، في البلد الذي يشهد تهجيراً وقتلاً "وأعمالاً وحشية" بحق المدنيين.



وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركة التايلاندية ومنع المواطنين الأميركيين من ممارسة نشاطات مع الشركة.