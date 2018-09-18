كيف أسقط الأسد طائرة لحليفه الروسي؟

شرح الجنرال ايغور كوناشينكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية على الخارطة كيفية إسقاط قوات الأسد للطائرة الروسية.

وقال كوناشينكوف "الطيارون الإسرائيليون كانوا يستخدمون الطائرة الروسية كدرع ودفعوها إلى خط نار الدفاعات السورية. ونتيجة لذلك، سقطت الطائرة إل- 20، التي لديها سطح عاكس أكثر فعالية من الطائرة إف-16 (الطائرات الإسرائيلية)، عن طريق استهدافها بصواريخ إس-200. "

وأضاف المصدر "يجب أن تكون إدارة الطيران الإسرائيلي وقائدو الطائرات إف-16 قد شاهدوا الطائرة الروسية وهي تهبط من ارتفاع 5 كيلومترات. ومع ذلك قاموا بعمل استفزازي عمدا. والآن، تجري عملية تمشيط لمنطقة الحادث. نعتبر هذه الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية معادية. ونتيجة لأعمال الجيش الإسرائيلي غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا. هذا لا يتماشى مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية. نحن نحتفظ بحق الرد بشكل مناسب على إسرائيل."