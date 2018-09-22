روحاني يأمر قوات الأمن بتحديد هوية منفذي هجوم الأهواز

قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن الرئيس، حسن روحاني، أمر قوات الأمن بتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم على عرض عسكري، اليوم السبت.



وأسفر الهجوم في مدينة الأهواز بجنوب غربي البلاد عن مقتل 29 شخصاً على الأقل.



وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.



من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده سترد "بسرعة وحسم" على الهجوم، محملاً عملاء "نظام أجنبي" المسؤولية عنه.



وكتب ظريف تغريدة قائلاً "هاجم إرهابيون الأهواز بعد أن قام نظام أجنبي بتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم ودفع الأموال لهم".



وكانت وكالة أنباء (إيسنا) شبه الرسمية نشرت صوراً لآثار الهجوم، حيث بدا جنود بالزي العسكري وملابسهم مخضبة بالدماء، يقومون بمساعدة بعضهم بعضا على الابتعاد.

