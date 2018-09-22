وفد أمني مصري يصل غزة في زيارة مفاجئة

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمالي القطاع في زيارة مفاجئة، لبحث المصالحة الفلسطينية مع قيادة حركة حماس.

ويضم الوفد المصري مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق، والقنصل المصري برام الله عبد الله شحادة.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الوفد توجه مباشرة فور وصوله إلى منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، موضحاً أن الوفد سيبلغ قيادة حماس بتفاصيل المباحثات الأخيرة التي أجرتها المخابرات المصرية مع وفد حركة فتح.

وتشهد مساعي تحقيق المصالحة جمودًا بسبب عدد من الخلافات، إذ تقول حركة فتح إنها لم تتمكن من القيام بمهامها بغزة، فيما تنفي حماس ذلك وتتهم الحكومة بالتلكؤ بتنفيذ تفاهمات المصالحة.

من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن ما وصفه بالإنجاز الذي تسعى الحركة لتحقيقه يخص الشعب الفلسطيني بأكمله، وأن الحصار المفروض على قطاع غزة تضرر منه كل الشعب.

