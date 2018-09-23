إيران تستدعي سفراء دول أوروبية بشأن هجوم الأهواز

في إيران، وعقب الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأحواز وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة نحو 53 آخرين، استدعت إيران سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا واتهمت بلادهم بإيواء جماعات معارضة لها.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية مطالبة المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي لدول الاتحاد الأوربي بادراج معارضي النظام ضمن الجماعات الإرهابية.

وفيما تبنى الهجوم تنظيمُ داعش الهجوم، نفت وكالةُ الأنباء الرسمية الإيرانية ذلك، لتتبناه لاحقا حركةُ النضال العربي لتحرير الأهواز.

المتحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، قال إنَّ عملية الأحواز كانت تستهدفُ في المقام الأول العسكريين.



