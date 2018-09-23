الحرس الثوري يتوعد بانتقام "مميت" من منفذي هجوم الأحواز

توعد الحرس الثوري اليوم الأحد في بيان نقلته وكالات أنباء إيرانية بانتقام "مميت لا ينسى" من منفذي هجوم أثناء عرض عسكري في الأحواز.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن أن هجوماً استهدف عرضاً عسكرياً، السبت، في #الأحواز بجنوب غربي إيران أسفر عن مقتل 29 وأصيب أكثر من 60 شخصاً.



وفتح المسلحون النار على منصة أثناء العرض بجنوب غرب إيران أمس السبت.

وكان متحدث باسم حركة النضال العربي لتحرير الأحواز قد أعلن، عبر تصريحات صحافية، أن "المقاومة الوطنية الأحوازية" وهي تسمية عامة وليست عنوان تنظيم بعينه، بأنها هي المسؤولة عن الهجوم.



من جانبه تبنى تنظيم "داعش" عبر وكالة "أعماق" التابعة له مسؤولية شن الهجوم. لكن أياً منهما لم يقدم دليلا يثبت ذلك.

اتهم الرئيس الإيراني #حسن_روحاني الولايات المتحدة بالسعي لإثارة الفتن داخل #إيران في محاولة لزعزعة الأمن، كما اتهم دولاً عربية خليجية تدعمها الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي والعسكري للأهوازيين.

