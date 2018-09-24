أميركا: على إيران النظر لشعبها بدل التسبب بانعدام الأمن

انتقد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تصريحات نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، التي اتهم فيها الدول الإقليمية والولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم الأحواز.



ووصف بومبيو تصريحات ظريف بالخطأ الفادح لأن الحادث وقع داخل إيران، كما أسف لسقوط أبرياء في الهجوم، داعياً النظام في إيران إلى التركيز على الحفاظ على أمن شعبه بدلاً من التسبب بانعدام الأمن في جميع أنحاء العالم.



من جهتها، رفضت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الأحد، اتهام طهران لواشنطن، قائلة إن على الزعماء الإيرانيين النظر بشكل أكبر إلى الداخل.



وذكرت هيلي لشبكة (سي.أن.أن) التلفزيونية رداً على سؤال عن تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق الأحد: "إنه بحاجة إلى النظر إلى قاعدته لمعرفة من أين يأتي هذا. يمكنه أن يلقي باللوم علينا كما يريد. الشيء الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن ينظر إلى المرآة".



كذلك اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة بالسعي لإثارة الفتن داخل بلاده في محاولة لزعزعة الأمن، كما اتهم دولاً إقليمية بتقديم الدعم المالي والعسكري للأحوازيين.



وقبل اتهامات روحاني، كانت السلطات الإيرانية قد استدعت سفراء هولندا والدنمارك وبريطانيا بشأن الهجوم، متهمة بدورها بلدانهم بإيواء جماعات إيرانية معارضة.



ووسط ارتباك في التصريحات الرسمية الإيرانية حول الجهة المسوؤلة، أمر روحاني قوات الأمن باستخدام كل سلطاتها لتحديد هوية منفذي الهجوم على العرض العسكري.