موسكو: ميليشيات إيران باتت على مسافة آمنة من حدود إسرائيل

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الموالية لإيران انسحبت مع أسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان إلى مسافة 140 كيلومتراً شرق سوريا.

وقالت إن نحو 1050 عسكرياً انسحبوا من المنطقة بمسافة تعتبر آمنة بالنسبة لإسرائيل، على حد تعبيرها، بالإضافة إلى سحب 24 راجمة صواريخ ومنظومة صاروخية، وأكثر من 140 وحدة من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حملت إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة "إيل-20"، معتبرةً تصرفات الطيارين الإسرائيليين تدلُ على عدم مهنيتهم أو على إهمال إجرامي.

وعرض المتحدث باسم الوزارة، تفاصيل التحقيق في الحادثة، وقال إن القوات الجوية الإسرائيلية أبلغت روسيا بالتزامن مع الغارات وليس بشكل مسبق، كما أنها ضللتهم.