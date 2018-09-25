الأونروا: خطر يهدد مدارس فلسطين بعد 2 أكتوبر

أعلن رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المدارس والمراكز الصحية ستكون معرضة للخطر إذا لم يتم سد فجوة التمويل، البالغة مئة وخمسة وثمانين مليون دولار وهي الاموال اللازمة لمواصلة العمل حتى نهاية العام.

وقال المفوض العام للوكالة في نيويورك الاثنين، حيث يشارك زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنظمة تملك من الأموال ما يكفي حتى منتصف أكتوبر فقط.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن وقف مساعداتها للأونروا، واصفة إياها بأنها "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وزاد القرار من حدة التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



يذكر أن الأونروا تقدم خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وينحدر معظمهم من حوالي 700 ألف فلسطيني طردوا من منازلهم أو فروا من القتال في حرب عام 1948.