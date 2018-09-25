الاتحاد الأوروبي سينشئ كياناً للالتفاف على عقوبات أميركا على إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، مساء الاثنين، في نيويورك، أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولاسيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقالت موغيريني، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي، إن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".

وقالت موغيريني للصحافيين، بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من بريطانيا والصينوفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران: "بعيداً عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط".

