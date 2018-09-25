الحرس الثوري الإيراني يصف ترمب بـ"الشرير والمتهور"

أفاد بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الثلاثاء، أن الحرس الثوري وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، بأنه "شرير ومتهور"، لشنه حرباً اقتصادية على طهران.

جاء هذا قبل ساعات من الموعد المقرر أن يحضر فيه كل من الرئيسين الأميركي ترمب والإيراني حسن روحاني اجتماعاً للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كان ترمب قد انسحب في مايو/أيار من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية، وبدأ من حينها في إعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها والضغط على دول أخرى لتتوقف عن شراء نفطها.

يأتي ذلك فيما قال كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم، إن إيران لن تقبل أبداً عرضاً تقدمت به واشنطن للقاء زعماء إيرانيين بينهم خامنئي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن علي أكبر ولايتي قوله رداً على سؤال عن عروض من الرئيس الأميركي دونالد

ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو: "لن يتحول حلم ترمب وبومبيو أبداً إلى واقع".

وتقدم بومبيو بعرضه عبر شبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد.