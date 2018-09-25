ترمب: لن ألتقي روحاني.. ربما في المستقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه لا يعتزم لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم وجود "مطالب بذلك".

وكتب #ترمب على تويتر "لا أنوي لقاء الرئيس حسن #روحاني رغم وجود مطالب" بذلك، مضيفا" ربما يوماW ما في المستقبل. أنا متأكد بأنه رجل رائع!".

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2018

وكان كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن إيران لن تقبل أبداً عرضاً تقدمت به واشنطن للقاء زعماء إيرانيين بينهم خامنئي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن علي أكبر ولايتي قوله رداً على سؤال عن عروض من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو: "لن يتحول حلم ترمب وبومبيو أبداً إلى واقع".

يذكر أن تغريدة ترمب جاءت قبل ساعات من كلمتي الرئيسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد أربعة أشهر على انسحاب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال روحاني في وقت سابق إنه كشرط مسبق لأي حوار، على ترمب أن يصلح الضرر الذي تسبب به بالانسحاب من الاتفاق النووي. وقال لشبكة "إن بي سي" إنه "يتعين إعادة بناء ذلك الجسر".

ومن المتوقع أن يؤكد روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران ملتزمة بالاتفاق المبرم في 2015 ، وأن يندد بما يعتبره "خرق أميركا لالتزاماتها الدولية".

