تناقض في الاتهامات الإيرانية للمسؤولين عن هجوم الأحواز

على ما يبدو فإن إيران لم ترس بعد على ورقة تلعبها للمحافظة على طفلها الأحوازي في حضنها حسب وصفها لإقليم خوزستان.

فمنذ وقوع الهجوم المسلح على العرض العسكري في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران قبل أيام، عمدت السلطات الإيرانية إلى توجيه سيل من الاتهامات، كل مرة إلى جهة مختلفة.

حلقات الاتهام شملت في التصريحات الأولى الولايات المتحدة وإسرائيل ودول إقليمية تقدم الدعم العسكري والمادي للأحوازيين وسط وعيد برد مدمر يجعل زعمائها نادمين على فعلتهم.

وزارة الداخلية من جهتها وفي بيان أعلنت أن الهجوم نفذته مجموعة مرتبطة بجماعات وصفتها بالانفصالية التكفيرية تدعمها دول عربية.

لكن لنائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني رؤية مغايرة ذهبت إلى الإعلان عن كشف المتورطين بالهجوم وبأنهم من بقايا النظام البعثي البائد في العراق على حد تعبيره مشيرا إلى أنهم يسيرون على النهج ذاته وسيلقون المصير نفسه.

أما داعش فتبنى الهجوم ليثير تساؤلات عن كيفية اختراق التنظيم لمنطقة محصنة أمنيا بامتياز ويدفع بناشطين لترجيح تواطئ النظام مع داعش.

هذه التصريحات تزامنت مع شن السلطات لحملة اعتقالات كبيرة حيث ألقت القبض على أكثر من عشرين شخصا لارتباطهم بمنفذي الهجوم الذين كانوا أربعة بداية لكن وكالة «فارس» أعلنت عن وجود مهاجم خامس في المجموعة لقي مصرعه كذلك.

وفيما تعلو صرخات الأحوازيين وسط تأكيد معارضين للنظام بمحاولات الحكومة المتكررة لعسكرة الإقليم، أكدت السلطات الإيرانية أن انفصال خوزستان عن إيران حلم لن يتحقق مؤكدة أن الإقليم سيبقى إلى الأبد طفلاً لها.