ما هي صواريخ اس 300؟

بعد إسقاط طائرة حربية روسية بدفاعات سورية كانت تستهدف طائرات إسرائيلية، قررت موسكو إرسال منظومة الدفاع الصاروخية " إس ثلاثمئة" إلى سوريا حيث أفادت وسائل إعلام روسية أن هذه المنظومة ستنقل إلى سوريا إما عن طريق النقل أو سفن البحرية الروسية.

منظومة صواريخ" " إس ثلاثمئة" مضادة للأهداف الجوية متوسطة المدى، يمكنها إصابة أهداف جوية على ارتفاع مئتين وخمسين كيلومترا والتصدي للصواريخ الباليستية، وأيضا تدمير أهداف ما بين خمسة ومئة وخمسة وتسعين كيلومترا.

وتصل احتمالية تدمير هذه المنظومة للأهداف إلى تسعين في المئة أما سرعة إطلاق هذه المنظومة للصواريخ تصل إلى واحد كل ثلاث ثوان، بحسب صحيفة " كوميرسانت" الروسية فإن هذه المنظومة ستغطي المنشآت الموجودة في الساحل السوري كما ستتولى مراقبة حدود سوريا مع كل من إسرائيل والأردن والعراق ولبنان.

قرار روسيا تزويد سوريا بهذه المنظومة الدفاعية جاء بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إسقاط طائرة روسية بدفاعات سورية، وتحميل موسكو تل أبيب مسؤولية ما حدث.