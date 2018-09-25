مظاهرات ضد روحاني في نيويورك

تظاهر المئات من أنصار المعارضة الإيرانية وأبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة بنيويورك، الاثنين والثلاثاء، ضد زيارة الرئيس الإيراني حسن #روحاني إلى المدينة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



واليوم الثلاثاء، واصل المحتجون وقفتهم تحت المطر منذ ساعات الصباح الأولى، منددين بالسماح للرئيس الإيراني بدخول أميركا، ومتهمين إياه ونظامه بممارسة إرهاب الدولة من خلال الإعدامات والتفجيرات واغتيال المعارضين في الخارج.





كما رفعوا صورا ولافتات تحمل أسماء الذين تم إعدامهم على يد النظام، مطالبين بمحاکمة مرتكبي مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء السياسيين. وشددوا على أن هذا النظام "مصدر للإرهاب" في سوريا واليمن والعراق ولبنان.



وطالب المحتجون بطرد روحاني من الأمم المتحدة، باعتباره لا يمثل الشعب الإيراني، كما نعتوه بـ"القاتل".



كما رددوا شعارات تطالب بإسقاط نظام ولاية الفقيه، مطالبين بإيصال هذه الرسالة لمسامع الدول الأعضاء كافة بالمنظمة الأممية، بهدف اتخاذ سياسة أكثر حسماً تجاه أنشطة إيران العدائية.

لا خطة للقاء ترمب

من جهته، قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن "حلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته بومبيو بلقاء زعماء إيرانيين لن يتحقق، وهذا أمر قاطع"، حسب تعبيره.



وقال ولايتي في تصريح للتلفزيون الإيراني، الثلاثاء، إنه لا يمكن لأميركا "تصفير صادرات النفط الإيراني". وأضاف: "نستطيع مواجهة المشكلات بالتعاون مع الصين وروسيا وتركيا والدول الصديقة الأخرى".



بدوره، أعلن ترمب، الثلاثاء، أنه لا يعتزم لقاء روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم وجود "مطالب بذلك".

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2018





وكتب ترمب على تويتر: "لا أنوي لقاء الرئيس حسن روحاني رغم وجود مطالب" بذلك، مضيفاً: "ربما يوما ما في المستقبل. أنا متأكد من أنه رجل رائع".



وجاءت التغريدة قبل ساعات من كلمتي الرئيسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد أربعة أشهر على انسحاب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني.