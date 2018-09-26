برلين: سنبذل أقصى ما بوسعنا لتعزيز العلاقات مع الرياض

اتفقت المملكة العربية السعودية وألمانيا، الثلاثاء، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.



وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، عادل الجبير، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضاً حاداً مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا".



وتابع ماس: "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحاً في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة"، مؤكداً: "سنبذل أقصى ما بوسعنا لتعزيز العلاقات مع الرياض".



كما شدد على أن السعودية تلعب دوراً حيوياً ومحورياً في المنطقة.



من جهته، أعلن الجبير أن الرياض ترحب بتعزيز الروابط والعلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، قائلاً إن السعودية وألمانيا تلعبان دوراً رائداً في تقوية الأمن والاستقرار في العالم.



كذلك دعا ماس إلى زيارة المملكة في أقرب فرصة.