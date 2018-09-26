لبنان.. إشكال في مطار بيروت بين "جهازي أمن"

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع إشكال في مطار رفيق الحريري الدولي في #بيروت، بين جهاز أمن المطار وقوى الأمن الداخلي، بعد نشر جهاز أمن المطار عناصر أمنية تابعة له على مداخل المطار إثر تلقيهم معلومة أمنية.

وتسبّب هذا الإشكال بتوقيف عمليات التفتيش في المطار وتعطّل حركة المسافرين لأكثر من ساعة ونصف الساعة قبل أن تعود الأمور بعدها إلى طبيعتها.

وقالت مصادر أخرى إنّ سبب الخلاف يعود إلى انتشار عناصر جهاز أمن المطار في نقاط ومراكز تابعة لعناصر قوى الأمن.

وأتى تحرّك جهازي أمن المطار بناء لمعلومة عن وصول مطلوب من الخارج، وبسبب ذلك تم الانتشار ترقباً لوصوله والتثبت من المعلومة.