الجبير لكندا: الحل سهل جدا اعتذروا قولوا إنكم أخطأتم

وبَّخ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الحكومة الكندية بقوله إن تدخلهم بالشؤون الداخلية لبلاده أمر غير مقبول ألبتة، وإن الحل يكمن باعتذارهم الفوري والاعتراف بخطئهم.

جاء ذلك خلال إجابته على سؤال حيال العلاقات الكندية في لقاء جانبي لجلسات #الأمم_المتحدة.

وقال الجبير: "إننا نطالب بإطلاق سراح فوري، ما نحن بنظركم؟ جمهورية موز؟ هل تقبل أي دولة بذلك؟ لا لن نقبل بذلك".

وأكد في كلامه قائلا: "القيام بذلك يعني الدخول في لعبة لمتطرفين أو عرقلة عملية الإصلاح".

وتابع: "إذا لم نتخذ خطوات، فهذا يعني أننا ضعفاء. وإذا اتخذنا خطوات فإننا سنضر بعلاقاتنا مع دولة صديقة. ليس نحن من أضر بالعلاقات، بل أنتم، أصلحوا الأمر إذا، فأنتم مدينون لنا باعتذار".

وأكمل: "يمكنكم التحدث معنا حول حقوق الإنسان في أي وقت تريدون ويسرنا أن نجري هذا الحوار ونقوم به مع كل حلفائنا ولكن أن تتلى علينا المحاضرات؟ مستحيل، لن يحدث ذلك.. كفى يعني كفى، لا نريد أن نكون كرة قدم في السياسة الداخلية في كندا.. هكذا أصبحنا، اعثروا على كرة أخرى للعب فيها ليس السعودية، ولهذا كان رد الفعل في بلدنا في غاية القوة، والحل سهل جدا، اعتذروا، قولوا إنكم أخطأتم".

يذكر أن مصطلح "جمهورية الموز" قديم ويستخدم في السياسة المعاصرة للدلالة على الدول غير المستقرة، وعديمة السيادة والاستقلالية.

وكانت المملكة قد أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع كندا بسبب تصريحات كندية رسمية وصفت بالعدائية، وبالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة، وذلك على خلفيات مطالبة كندا بالإفراج عن بعض الأشخاص الذين أوقفوا بقرارات قضائية، وفق الإجراءات القانونية الرسمية، ويخضعون للمحاكمة.