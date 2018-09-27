ترمب: إيران ستعود وتوقع اتفاقا جديدا

توقع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتوقع اتفاقا جديدا.



وأكد أن العقوبات الموقعة على النظام الإيراني أثرت سلبيا على العملة الوطنية، مشيرا إلى انتشار الاضطرابات الداخلية في كل المدن الإيرانية.



واتهم ترمب، الديمقراطيين بمحاولة عرقلة المشروعات التي يسعى لاستكمالها، بعد أن فشلوا في هزيمته خلال الانتخابات.



واضاف في مؤتمر صحافي الأربعاء: " أريد تخفيض الضرائب وضبط الحدود، ويعارضني الديمقراطيون". وتابع : "الديمقراطيون فنانون في الخداع، والإعلام يعلم ذلك".



وقال ترمب خلال المؤتمر أنّه لا يستبعد "تغيير رأيه" بشأن تعيين القاضي #بريت_كافانو في المحكمة العليا إذا ثبتت مزاعم جنسية ضده، واصفا تلك المزاعم بأنها عملية نصب.



وذكر الرئيس الأميركي أنه تعرض شخصيا لاتهامات ملفقة من نساء أثارتها بعض وسائل الإعلام.



وتطرق الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحافي إلى العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وأكد عدم وجود "أي تأثير" للخلافات التجارية مع الصين على الاقتصاد الأميركي.



وحول كوريا الشمالية، نفى ترمب تقدم تنازلات إلى بيونغ يانغ، موضحا أنه يسعى إلى إتفاق، ولا يستعجل الوقت للوصول إليه.



وألمح ترمب إلى أن بيونغ يانغ أوقفت التجارب الصاروخية النووية خلال الاشهر الماضية، مشيرا إلى ان شبح الحرب انتهى.



وذكر الرئيس الأميركي أن الملايين كانوا سيقتلون في حال اندلعت حرب مع كوريا الشمالية.



وفي الملف السوري، دعا ترمب إلى العمل على تجنب كارثة إنسانية في إدلب التي يعتزم النظام السوري اقتحامها.



وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، اعتبر ترمب أن حل الدولتين هو الامثل للمنطقة.