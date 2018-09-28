الرئيس الفلسطيني: عاصمتنا ستبقى القدس الشرقية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن قرارات إدارة ترمب بشأن القدس والسفارة الأميركية وقطع المساعدات تقوض حل الدولتين، وتمثل تراجعا عن الالتزامات السابقة، مؤكدا أن "عاصمتنا ستبقى القدس الشرقية".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد تراجعت هذه الإدارة عن جميع التزامات الولايات المتحدة السابقة، وقوضت حل الدولتين، وكشفت عن مزاعمها الكاذبة بشأن اهتمامها بالظروف الإنسانية للشعب الفلسطيني".

ودعا عباس، الرئيس الأميركي للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والمستوطنات.

وأضاف عباس أن الدعم الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية وغزة لا يمكن أن يكون بديلا عن حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال عباس "إن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة".

وقال إن الفلسطينيين لن يرفضوا المفاوضات أبدا، ولكن "ما يثير السخرية أن الإدارة الأميركية لا تزال تتحدث عما تسميه (صفقة القرن)".

وأضاف "فماذا تبقى لدى هذه الإدارة لتقدمه للشعب الفلسطيني: حلول إنسانية؟".

وتابع عباس "نحن شعب غير زائد على وجه الكرة الأرضية، بل متجذر فيها منذ خمسة آلاف سنة، وعليكم إنصافنا وتنفيذ قراراتكم".