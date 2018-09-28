السلطات السعودية تقتل 3 مطلوبين في القطيف

أعلنت رئاسة أمن الدولة في #السعودية، الخميس، مقتل 3 مطلوبين في #القطيف شرق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة #أمن_الدولة مقتل الثلاثة بعد رصد تواجدهم في أحد المنازل بـ #القطيف. وهم كل من:

1 ـ المطلوب أمنياً محمد حسن أحمد آل زايد (سعودي الجنسية)، المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ.

2 ـ المطلوب أمنياً مفيد حمزة علي العلوان (سعودي الجنسية)، المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ .

3 ـ المطلوب أمنياً خليل إبراهيم حسن آل مسلم (سعودي الجنسية).

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة مساء يوم الأربعاء الموافق 16 / 1 / 1440هـ من رصد تواجد ثلاثة من المطلوبين أمنياً بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر.



وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى إصابة 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة خلال الاشتباك مع المطلوبين في القطيف.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها مستمرة في متابعة العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية. كما تدعو في الوقت ذاته بقية المطلوبين بالمبادرة إلى تسليم أنفسهم.