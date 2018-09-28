قتلى ومئات الجرحى بنيران إسرائيلية في غزة

قتل 7 فلسطينيين الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات خلال احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة شارك فيها الآلاف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.



وذكرت الوزارة في بيان أن 505 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم 89 بالرصاص الحي. كما كان بينهم 35 طفلاً وأربع سيدات وأربعة مسعفين وصحافيان. ومن بين القتلى أيضاً صبيان يبلغان من العمر 12 و14 عاماً.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته لجأت إلى استخدام الذخيرة الحية وتنفيذ ضربة جوية بعد رشقها بالحجارة والعبوات الناسفة ولمنع اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.



وقُتل ما لا يقل عن 190 فلسطينياً منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية في 30 آذار/مارس. كذلك قتل قناص من غزة جندياً إسرائيلياً.



ويقول منظمو الاحتجاجات إن هدفها دعم مطالب حق العودة للفلسطينيين وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقالت حماس إن احتجاجات الجمعة كانت أيضاً لإحياء الذكرى السنوية الثامنة عشرة لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية.



وتتهم إسرائيل حماس بتعمد إثارة العنف خلال الاحتجاجات وهو ما تنفيه الحركة.