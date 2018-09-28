لبنان يدين تصريحات إسرائيل بشأن صواريخ حزب الله

دانت الخارجية اللبنانية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن إسرائيل "ستكافح" إيران في لبنان، في إشارة لـ"حزب الله" اللبناني.

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن إسرائيل تختلق مجدداً الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول، متناسية أن لبنان دحرها وهزم عدوانها على حد قوله.

وكانت تل أبيب لوحت باستهداف مواقع لحزب الله في بيروت، مع إعلان الجيش الاسرائيلي رصده مصانع تابعة للحزب في قلب العاصمة تصنع صواريخ دقيقة.

بيانُ الجيش الاسرائيلي حدد حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي كأحد تلك المواقع التي تصنع فيها ميليشيات حزب الله الصواريخ، وذلك بدعم من إيران التي تقدم الخبرة والتكنولوجيا والتمويل والتوجيه، بحسب ما جاء في البيان الإسرائيلي.

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حزب الله بتعريض حياة المدنيين في بيروت للخطر، واتخاذهم كدروع بشرية. وكشف نتانياهو عن وجود مصانع للصواريخ تابعة لحزب الله في محيط مطار بيروت الدولي، وهدد بأن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بالإفلات دون عقاب.