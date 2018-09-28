نتنياهو يتهم إيران بإخفاء مواد نووية.. وظريف ينفي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران، الخميس، بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلا إن ذلك أثبت أنها لم تتخل عن برنامجها للأسلحة النووية، فيما رفضت طهران تلك الاتهامات.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعا سريا آخر في طهران، مستودع لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري".

من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، إتهامات إسرائيل لطهران بحيازة مخزن سري للأسلحة النووية.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "لن يؤدي أي عرض هواة أبداً إلى إخفاء واقع أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجاً للأسلحة النووية سرياً وغير معلن"، داعياً إسرائيل إلى فتح برنامجها "غير الشرعي للأسلحة النووية" أمام مفتشين دوليين.

فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن تلك التصريحات كاذبة وجوفاء ولا ضرورة لها، كما أن العالم سيضحك على مزاعم بنيامين نتنياهو بشأن وجود مستودع سري سابق لتخزين المواد النووية في طهران.

وأضاف نتنياهو خلال خطابه بالأمم المتحدة: "منذ أن داهمنا الأرشيف الذري كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟".

وتابع: "نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل".

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع تعرفه إسرائيل