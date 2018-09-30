إضراب الشاحنات في إيران يمتد لكافة المحافظات

امتد إضراب سائقي وأصحاب الشاحنات في #إيران والذي دخل يومه الثامن، الأحد، إلى كافة المحافظات بالرغم من اعتقال العشرات منهم وتهديدات القضاء بإعدام بعضهم بتهمة "تهديد الأمن القومي".

وبث #ناشطون مقاطع تظهر توقف المئات من الشاحنات عن العمل في طهران، وأصفهان، وزرين شهر، ومشهد.

وفي مبادرة تضامنية دولية، قام أصحاب الشاحنات في هولندا باستعراض شاحناتهم في شوارع البلاد تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت 40 شخصاً من سائقي الشاحنات في مختلف المحافظات لمشاركتهم بالإضراب المستمر منذ أيام احتجاجاً على قلة الأجور، وغلاء قطع غيار السيارات مثل الإطارات، ورفع رسوم الشحن وارتفاع التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

وهدد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، بإعدام منظمي الإضراب بتهمة "تهديد الأمن القومي".

وبدأ الإضراب منذ الأحد 23 سبتمبر/أيلول، من مدن أردبيل، والأهواز، وقزوين، وشهررضا، وبروجرد، وأرومية، امتد إلى 31 محافظة إيرانية.

ويقول سائقو وأصحاب الشاحنات إن ارتفاع سعر العملة المحلية وانهيارها مجددا أمام الدولار أثر على السوق الإيرانية، حيث تضاعف أسعار قطع غيار السيارات.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الحكومية عن سائقين أن السعر المقرر لإطارات "باياس" مليونان و900 ألف إلى 2 مليون تومان، بينما يبيعها السماسرة في بعض الأحيان بـ5 ملايين و500 ألف تومان لسائقي الشاحنات".

Sea of protesting truck drivers in Mobarakeh, Isfahan Province. 8th straight day of nationwide #Iranstrikes, but rather than addressing drivers’ concerns, regime has arrested over 80 and threatened the rest. Despite this, truck drivers remain resolute. #IranProtests pic.twitter.com/t5jwqJ3KAR — Tavaana توانا (@Tavaana) September 29, 2018

وأعلن داريوش أماني، نائب هيئة النقل على الطرق، لوكالة مهر للأنباء أن بعض مشاكل سائقي الشاحنات قيد النظر والاهتمام بها، وأن بعض القضايا مثل التعامل مع شركات النقل المتجاوزة واللجان الإضافية، وعودة الضمان الاجتماعي إلى السياق السابق وتكملة تأمين السائقين يتطلب وقتا.

وأصبح إضراب سائق الشاحنات الأكثر أهمية من بين كل الإضرابات العمالية المستمرة في إيران، لأنها ساهمت في شل الحياة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود حيث بات يشكل مأزقا يؤرق النظام الذي يحاول أن يقمع المضربين بحجج تهديد الأمن القومي.

من جهته، هدد القاضي علي القاصي مهر، رئيس محاكم محافظة فارس، المضربين بالسجن بتهمة "الإفساد في الأرض".

كما نقل التلفزيون الحكومي عن محمد شرفي من قادة قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تهديده للمحتجين بالتعامل الصارم.