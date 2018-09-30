الملك سلمان يبحث مع ترمب استقرار سوق النفط

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيث بحث الجانبان العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.



كما تم استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط، بما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.