فرنسا تجمّد أصول وزارة الاستخبارات الإيرانية

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، تجميد أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة 6 أشهر، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وعُرف عن أحد الرجلين على أنه أسد الله أسدي المولود في 22 كانون الأول/ديسمبر 1971 في إيران. وهو الاسم نفسه الذي يحمله دبلوماسي إيراني أوقف في قضية التخطيط المفترض للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في حزيران/يونيو.

وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت 11شخصاً صباح الثلاثاء خلال عملية قالت إنها لمكافحة الإرهاب، قام بها حوالي 200 شرطي، واستهدفت مركزاً شيعياً ومسؤوليه في بلدة غراند سانت شمال فرنسا، كما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

وفي الوقت نفسه، تم تجميد أموال "مركز الزهراء في فرنسا"، لـ6 أشهر وفق نص نشر في الجريدة الرسمية، التي صدرت الثلاثاء.

وذكرت مصادر قريبة من الملف وفي الشرطة أن نحو 200 شرطي قاموا صباح الثلاثاء بـ12 عملية دهم وتفتيش في مقر المركز ومنازل أبرز مسؤوليه.

وأوضحت أنه تمت مصادرة أسلحة ومواد أخرى وتوقيف 11 شخصاً، أبقي 3 منهم محتجزين قيد التحقيق.

وذكر مصدر ثانٍ قريب من التحقيق أن "بعض الأفراد الذين فتشت منازلهم يمتلكون أسلحة بطريقة قانونية".

و"مركز الزهراء في فرنسا" هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا، وهو يضم عدة جمعيات، بينها "الحزب ضد الصهيونية" و"الاتحاد الشيعي لفرنسا" و"فرنسا ماريان تيلي"، وكلها جمدت أموالها لستة أشهر أيضا اعتباراً من الثلاثاء، حسب النص نفسه.

وتشتبه السلطات الفرنسية بأن هذه الجمعيات "تشرعن الإرهاب"، و"تمجد حركات متهمة بالإرهاب" مدعومة من إيران.

وقالت شرطة باريس إن العملية التي بدأت عند الساعة السادسة (04,00 ت غ) "تندرج في إطار التصدي للإرهاب".

وأضافت أن نشاطات المركز "تجري متابعتها بدقة، بسبب تأييد قادته الواضح لمنظمات إرهابية عديدة وحركات تروج أفكاراً مخالفة لقيم الجمهورية".