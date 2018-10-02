كارثة في إندونيسيا.. 1234 قتيلاً ضحايا الزلازل

أفادت وكالة إدارة الكوارث أن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج المد العاتية في #إندونيسيا ارتفع إلى 1234 قتيلا.

ووقع زلزالان شبه متزامنين بقوة 5.9 درجة و6 درجات صباح الثلاثاء قبالة جزيرة سومبا في جنوب إندونيسيا، كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدّد المعهد مركز الزلزال الأول الذي بلغت شدته 5,9 درجة على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 40 كيلومتراً تقريباً من #سومبا، البالغ عدد سكانها 750 ألف نسمة والواقعة على بعد 1600 كيلومتر من جزر سيليب التي ضربها الجمعة زلزال مدمّر بلغت قوته 7.5 درجة وأعقبه تسونامي.

وبعد 15 دقيقة تقريباً من الزلزال الأول، الثلاثاء، ضرب زلزال ثانٍ بلغت قوته 6 درجات المنطقة نفسها، بحسب المعهد الذي حدّد مركز الزلزال على عمق 30 كيلومترا.

ولم تصدر على الفور تحذيرات من موجات مد بحري من جراء الزلزال (تسونامي)، كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وشرّد الزلزال والتسونامي الذي أعقبه الجمعة نحو 59 ألفا آخرين، بحسب الأرقام الرسمية، في كارثة دفعت بالحكومة الإندونيسية إلى طلب مساعدة دولية.

إلى ذلك، انتشل عمال الإنقاذ في إندونيسا جثث 34 طالب لاهوت قضوا في انهيار أرضي اجتاح كنيستهم ونجم عن الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي، الجمعة، كما أعلن الصليب الأحمر الإندونيسي، الثلاثاء.

وأفادت المتحدّثة باسم الصليب الأحمر الإندونيسي، أوليا آرياني، أن فريق البحث والإنقاذ "عثر على ما مجموعه 34 جثة" طالب لاهوت من أصل 86 طالباً كان "المركز التدريبي لكنيسة جونوغ" في مقاطعة سيغي بيرومارو قد أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.