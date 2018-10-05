ترمب يقر استراتيجية الأمن القومي لمكافحة الإرهاب

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجية الأمن القومي الجديدة لمكافحة الإرهاب. وقال ترمب إن بلاده وبالتعاون مع شركائها في التحالف الدولي قضت على نسبة كبيرة من تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وحول انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، قال ترمب إنه أنهى الصفقة التي كانت تدعم الحرس الثوري الإيراني والأذرع الإيرانية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال لدى تقديمه الاستراتيجية الأميركية الجديدة إن بلاده تواجه تهديدات من إيران التي وصفها بأنها الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ عام 1979.