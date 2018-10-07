الشيوخ يقر تعيين القاضي كافانو عضوا في المحكمة العليا

صادق مجلس #الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيين القاضي المحافظ #بريت_كافانو عضوًا في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شابًا.



وحصل كافانو الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، على غالبيّة ضئيلة في مجلس الشيوخ (50-48)، وقدّم بذلك انتصارًا سياسيًا مهمًا للرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وقبيل التصويت، اعتقلت الشرطة الأميركية متظاهرين تجمعوا على بعد أمتار من مدخل مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس.



وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة المحيطة بالمبنى، مع اقتراب موعد التصويت على تعيين القاضي كافانو رئيسا للمحكمة العليا.



وتمكن نحو 150 شخصا من اصل 2000 متظاهر معظمهم من النساء من اختراق العوائق التي تم وضعها خارج المبنى حيث سيصوت اعضاء مجلس الشيوخ في فترة بعد الظهر.



وشوهد أكثر من 60 متظاهرا مكبلي الايدي بالأصفاد وهم يرفعون قبضاتهم المغلولة فيما الشرطة ترافقهم نزولا عند سلم المبنى.



وهتف المتظاهرون ضد كافانو، كما رفعوا لافتة ضخمة على الجهة الشرقية للمبنى المواجه لمبنى المحكمة العليا كتب عليها "تشرين الثاني/نوفمبر اقترب"، في اشارة الى إنتخابات منتصف الولاية.