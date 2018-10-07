مقتل مستوطنين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالضفة

أفاد مراسل قناة "الحدث" بمقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بجروح إثر عملية إطلاق نار داخل مستوطنة أرئيل شمال #الضفة الغربية اليوم الأحد.



وحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن منفذ العملية فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاماً وكان يعمل سابقا في مصنع إسرائيلي في منطقة "بركان" صناعية تحاذي المستوطنة، وقد لاذ بالفرار.



وأضاف أن عملية البحث والتمشيط عن المنفذ ما زالت متواصلة. ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة.



وتقع المنطقة الصناعية في جوار مستوطنتي بركان وارئيل شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما. ويعمل فلسطينيون وإسرائيليون في هذه المنطقة الصناعية.

