الصين أعلنت توقيفه.. استقالة رئيس الإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الأحد استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغ وي الذي تقول بكين إنه يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.



وقال الإنتربول في بيان "تلقت المنظمة اليوم الموافق السابع من أكتوبر، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من السيد مينغ هونغ وي من منصب الرئيس وهي استقالة نافذة بصورة فورية".



وأضاف البيان أن كيم يونغ يانغ، وهو من كوريا الجنوبية، سيقوم على الفور بمهام الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي في الفترة بين 18 و21 نوفمبر".



وكانت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد في الصين، أعلنت الأحد، أن السلطات تحقق مع رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.



واختفى مينغ الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام في الصين بعد سفره من فرنسا حيث مقر الإنتربول إلى بلده الصين. وخضعت زوجته لحماية من الشرطة بعد تلقيهما تهديدات.