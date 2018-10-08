بعد أحداث طرابلس.. تعديل وزاري في حكومة السراج

استبدل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأحد الوزراء الأساسيين الثلاثة في حكومته، وذلك في وقت يحاول فيه تجاوز الأزمة الأمنية والاقتصادية في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011.



وأفاد مرسوم نشر على صفحة حكومة الوفاق الوطني على فيسبوك، أن السراج عين فتحي باش آغا وزيراً للداخلية.



وباش آغا، النائب في البرلمان المنتخب لكنه يقاطع جلساته، يتحدر من مدينة مصراته (200 كلم شرق طرابلس) التي توجد بها مجموعات مسلحة قوية.



وحل محل عبد السلام عاشور الذي تولى هذا المنصب منذ شباط/فبراير 2018.



وجاء هذا التغيير بعد معارك دامية استمرت لشهر في جنوب العاصمة الليبية حتى نهاية أيلول/سبتمبر بين مجموعات مسلحة متنافسة بعضها موال للحكومة.



وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة اعتبر حينها أنه "من الضروري" تخليص العاصمة من هيمنة المجموعات المسلحة، مشيراً إلى "إعادة هيكلة".



وشمل التغيير أيضاً وزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة المالية. وتولى فرج عبد الرحمن بومطاري وزارة المالية محل أسامة حمد، في حين تولى وزارة الاقتصاد السفير الليبي السابق في الهند علي العيساوي الذي كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، وحل محل ناصر الدرسي.

وعبرت بعثة الامم المتحدة في ليبيا مساء الأحد عن تمنياتها بـ"النجاح للوزراء الجدد في حكومة الوفاق، كما عبرت عن كامل استعدادها لدعمهم لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس".