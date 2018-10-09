إسرائيل تحتجز طالبة أميركية.. وتشترط اعتذارا

في سابقة هي الأولى من نوعها، احتجزت إسرائيل طالبة دراسات عليا أميركية في مطارها الدولي لأسبوع كامل، لاتهامها بدعم حملة مقاطعة يقودها فلسطينيون ضد إسرائيل.

وفي التفاصيل، هبطت لارا القاسم، 22 سنة، وهي أميركية من أصول فلسطينية، في مطار بن غوريون الثلاثاء الماضي بتأشيرة صالحة للطلبة. لكنها منعت من دخول البلاد وأمرت السلطات بترحيلها اشتباها في أنها تدعم حركة مقاطعة إسرائيل.



وأمرت محكمة ببقائها قيد الحجز أثناء استئناف الطالبة ضد القرار. والاحتجاز لمدة أسبوع هو أطول احتجاز من نوعه يواجهه شخص في قضية مرتبطة بالمقاطعة.

ولم يتضح حتى يوم الثلاثاء متى سيتخذ قرار بشأنها.

يذكر أن لارا القاسم هي رئيسة سابقة لجماعة طلابية باسم "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بجامعة فلوريدا، وهي جماعة تساند حركة المقاطعة.

واستهدفت حركة المقاطعة شركات ومؤسسات ثقافية وجامعات إسرائيلية عبر ما تقول إنها مقاومة سلمية لسياسات إسرائيل العنصرية. إلا أن اسرائيل ترى أن الهدف الحقيقي هو إلغاء شرعية البلاد بل وتدميرها.

وسنت إسرائيل قانونا العام الماضي يحظر دخول أي أجنبي "يطرح علانية دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل."

اشتراط الاعتذار

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية غيلعاد آردان، المسؤول عن جهود الحكومة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة، إن "لارا عملت رئيسة لفرع محلي لواحدة من أكثر المجموعات المتطرفة المعادية لإسرائيل بي دي إس في الولايات المتحدة. إسرائيل لن تسمح بدخول هؤلاء الذين يعملون على الإضرار بالبلاد، مهما كان عذرهم."



ويوم الثلاثاء عرض آردان تسوية ممكنة قائلا في مقابلة إذاعية أنه سوف يتغاضى عن جهود ترحيلها إذا قدمت اعتذارا وتتخلي عن دعم حركة المقاطعة.





