تشيكيا.. تعطيل شبكة قرصنة لميليشيا حزب الله بأوروبا

أعلن جهاز "مكافحة التجسس" التشيكي أنه ساهم في تعطيل شبكات قرصنة لحزب الله اللبناني في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كانت تستخدم في عمليات التجسس الالكتروني .



وأكد رئيس جهاز الأمن والمعلومات في "مكافحة التجسس" التشيكي، ميشال كوديلكا، الاثنين تحديدهم لضحايا نشطاء القرصنة و مصادر الهجمات، مضيفاً أن الحسابات الوهمية وعدم مبالاة أصحاب الهواتف المحمولة لعبت دورا رئيسيا في هذه العمليات التجسسية، ومكنت المتسللين من الحصول على محادثات بث مباشرة وتسجيلها فضلاً عن صور لأصحاب الأجهزة.



إلى ذلك، أوصت خدمة مكافحة التجسس مستخدمي الأجهزة النقالة عدم الاستجابة للعروض المختلفة من جهات مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي.



