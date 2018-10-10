تركيا فتشت طائرة سعودية يوم اختفاء خاشقجي ولا أثر له

قالت وكالة أنباء الأناضول، الثلاثاء، إن #الأمن_التركي فتش طائرة خاصة #سعودية في يوم #اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي ولا أثر له.



وأضاف المصدر أن الأمن التركي سمح للطائرة السعودية بالمغادرة لعدم وجود أي صلة باختفاء خاشقجي.



وكانت الخارجية التركية، قد أعلنت في وقت سابق أن السعودية أبدت كل التعاون في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي مضى أسبوع على اختفائه في إسطنبول.



وقال المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي في بيان مكتوب إنه رغم أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، إلا أن السعودية أعلمت أنقرة أنها على أتم الاستعداد للتعاون، ولا تمانع بتفتيش قنصليتها في إسطنبول.



كما أشار البيان إلى أن التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جار على قدم وساق.