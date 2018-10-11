إعلام قطر وتركيا يستغل صور سياح سعوديين بقضية خاشقجي

منذ الإعلان عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، روايات كثيرة تأتي من مصادر مجهولة، والإعلام الموالي لقطر يروج لها، ثم يأتي الإعلام الرسمي التركي وينفيها. هذه اللعبة من الروايات والروايات المضادة، تجعل من قضية إنسانية قبل كل شيء، فرصة لاستغلال سياسي.

وفي هذا السياق، برزت رواية جديدة بشأن اختفاء خاشقجي سربتها وسائل إعلام تركية وقطرية، لكنها نُسفت سريعاً بعد أن استغلت صور عائدة لسياح سعوديين عاديين يهمون بالتحرك داخل مطار أتاتورك في إسطنبول. وقد تم اتهام هؤلاء السياح بأنهم من فريق طائرة سعودية خاصة نُسجت حولها قصص رُبطت باختفاء خاشقجي في إسطنبول.

وكانت السلطات الأمنية التركية أعلنت، الثلاثاء الماضي، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها أخضعت الطائرة الخاصة لتفتيش دقيق قبيل مغادرتها ولم يجد عناصر الأمن أي شيء مريب بداخلها، أو أي شيء على صلة بموضوع اختفاء خاشقجي.

رغم ذلك، استغلت تقارير إعلامية تركية وقطرية صور سياح سعوديين اتهموا بقضية اختفاء خاشقجي.

وتُظهر الصور، على غير ما نُسج أنهم أتوا بطائرة خاصة، مسافرين عاديين في صالة مغادرة في مطار يكتظ بالمسافرين.

وهذه الصور لم يُعرف تاريخ التقاطها، واستخدمت فقط لتصوير هؤلاء السياح على أنهم جزء من فريق وصل بطائرة سعودية خاصة، إلا أنه من المعروف للجميع أن صالة الطائرات الخاصة لا توجد فيها صفوف لمسافرين.

وفي الصور التي نُشرت أيضا صورة واضحة لرجل داخل المطار وخلفه زوجته وخلفهما مسافرون عاديون. هؤلاء المسافرون ذهبوا إلى تركيا للسياحة لكن اتهامات طالتهم دون سند.