الأردن.. تعديل وزاري في حكومة عمر الرزاز

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، على تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الأردني عمر #الرزاز.



وبحسب ما جاء على وكالة "بترا" للأنباء، تم تعيين المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيراً للمياه والري، خلفاً لمنير موسى عويس. كما تم تعيين الدكتور بسام سمير التلهوني وزيراً للعدل، خلفاً للدكتور عوض أبو جراد المشاقبة.



وباتت السيدة مجد محمد شويكة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، بعد أن شغلت منصب وزير تطوير القطاع العام.



وتم تعيين الدكتور عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفاً للدكتور عادل عيسى الطويسي في وزارة التعليم العالي، وللدكتور عزمي محمود في التربية والتعليم.



كما تم تعيين المهندس فلاح عبدالله العموش وزيراً للأشغال العامة والإسكان، خلفاً ليحيى موسى كسبي.



وباتت بسمة موسى إسحاقات وزيرةً للتنمية الاجتماعية، خلفاً لهالة نعمان بسيسو لطوف.



كما تم تعيين الدكتور غازي منور الزبن وزيراً للصحة، خلفاً للدكتور محمود ياسين الشياب.



وعُيّن المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة، خلفاً لنايف حميدي الفايز في البيئة وخالد موسى الحنيفات في الزراعة.



وعيّن الدكتور محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب، خلفاً لمكرم مصطفى القيسي في الشباب، وبسمة محمد النسور في الثقافة.



وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية. وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك ومدير مكتبه منار الدباس.