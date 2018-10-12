طهران تعتقل زوجة رجل دين إيراني مقيم في أميركا وابنتيه

أكدت تقارير صحافية إيرانية قيام الحكومة الإيرانية باعتقال زوجة وابنتي رجل الدين الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، محمد هدايتي، في مطار أصفهان.

وأفاد موقع "ديدكاه نور" بأن أمن مطار أصفهان اعتقل زهرا مجد زوجة هدايتي وابنتيه هانية (3 سنوات) وزينب (5 سنوات)، بناء على مذكرة صادرة عن محكمة رجال الدين الإيرانية.

وأضافت التقارير أن السلطات أخطرت المعتقلات الثلاث بأنهن سيرحلن إلى سجن "دستكرد" في أصفهان، ومن هناك سيقوم الأمن بنقلهن إلى سجن إيفين بطهران.



وذكر "ديدكاه نور" أن الطفلة هانية تعاني من مرض السكري، وأنها بحاجة إلى تناول الأنسولين بعد كل وجبة غذائية.



يذكر أن رجل الدين محمد هدايتي، يشغل منصب أمين عام "جمعية رجال الدين التقليديين" في الولايات المتحدة، ويُعتبر من معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية والمرشد علي خامنئي. كما يعتبر #محمد_هدايتي من المقربين من آية الله صادق الشيرازي، أحد مراجع التقليد المعارضين لنظام الحكم في #إيران.



وكان الأمن الإيراني قد قام، قبل سبعة أشهر، باعتقال حسين شيرازي، نجل صادق شيرازي، بعد أن وصف ولاية الفقيه بأنها "عبودية"، ووصف خامنئي بـ"الديكتاتور" في إيران.



بدروه أكد موقع "آمدنيوز" المعارض أنه أثناء اعتقال عائلة هدايتي، ضباط الأمن أبلغوا الثلاث أنهن سينقلن إلى سجن إيفين بمذكرة من المحكمة الخاصة برجال الدين بطهران.



وذكر "آمدنيوز"، أيضاً، أن هانية، كانت قد نقلت وهي في الثالثة من عمرها، إلى المستشفى، في لوس أنجلوس، لمدة خمسة أيام، بسبب مرض السكري.



كما ذكرت التقارير الصحافية أن زوجة هدايتي وابنتيه، يحملن جوازات سفر إيرانية وأخرى أميركية، وأنهن كن في سفر من مدينة النجف بالعراق إلى مدينة أصفهان، حيث تم اعتقالهن بأمر من إبراهيم رئيسي.



يشار إلى أن محمد هدايتي ينشط عبر قناة تلفزيون "سلام"، التي تم إنشاؤها عام 2005، والتي بدأت باللغتين الإنجليزية والفارسية، لكن هدايتي أعلن فيما بعد أنه ينوي إضافة لغات أخرى مثل العربية والتركية والأوردو على قناته.

