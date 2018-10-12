لبنان.. ضبط مركب على متنه 32 مهاجرا متوجهين لقبرص

ضبطت بحرية أممية بلبنان، اليوم الجمعة، مركباً في عرض البحر أثناء توجّهه بطريقة غير نظامية إلى قبرص وعلى متنه 32 شخصاً يحملون الجنسية السورية، حسب الجيش اللبناني.



وأفاد بيان للجيش أن قواته البحرية تسلّمت من قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان"اليونيفيل" مركباً على متنه 32 يحملون الجنسية السورية، إضافة إلى لبناني، كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير نظامية.



وأوضح أن القوات الدولية اعترضت المركب في عرض البحر خارج المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل مدينة طرابلس شمال لبنان.



وأشار البيان إلى أن "فرقاً من الطبابة العسكرية بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني عملت على معاينتهم، وباشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".



ويقدر #لبنان عدد #اللاجئين_السوريين على أراضيه بقرابة المليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.



وتشكو السلطات اللبنانية من ضغط اللاجئين على موارد البلاد المحدودة، في ظل مساعدات دولية غير كافية.