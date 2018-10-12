لجنة سعودية تركية مشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي

أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى الأناضول، الخميس، تطرق خلاله إلى قضية خاشقجي، الذي فقد أثره منذ الثلاثاء قبل الماضي.

وقال قالن إنه تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

يذكر أنه منذ الإعلان عن اختفاء الصحافي السعودي، والروايات "الركيكة" والمصادر المجهولة تملأ الإعلام الموالي لقطر، جاعلة من قضية إنسانية قبل أي شيء آخر فرصة للاستغلال السياسي، بأبشع صوره، استغلال طال حتى صور سياح سعوديين عاديين داخل صالة المطار في تركيا.

فقد سربت وسائل إعلام تركية وقطرية رواية جديدة، نسفت سريعاً، بعدما تبين أنها عائدة لسياح سعوديين عاديين يهمون بالتحرك داخل مطار أتاتورك في اسطنبول، كانوا اتهموا بأنهم من فريق طائرة سعودية خاصة نسجت حولها القصص وتم ربطها باختفاء خاشقجي في اسطنبول.

وكانت السلطات الأمنية التركية أعلنت، يوم الثلاثاء، في التاسع من أكتوبر، على الوكالة الرسمية، أنها أخضعت الطائرة الخاصة لتفتيش دقيق قبيل مغادرتها ولم يجد عناصر الأمن أي شيء مريب بداخلها، أو أي صلة لها بموضوع اختفاء خاشقجي.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على أنها لعناصر أمنية أتوا بطائرة خاصة، مسافرين عاديين في صالة مغادرة بمطار يكتظ بالمسافرين، علماً أن صالة الطائرات الخاصة لا توجد فيها صفوف لمسافرين.

كما بدت في اللقطات التي نشرت، صورة واضحة لرجل داخل المطار وخلفه زوجته وخلفهما مسافرون عاديون.