ترمب يشكر أردوغان على مساعدته بالإفراج عن القس برانسون

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، عن الشكر لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "لمساعدته" في إطلاق سراح القس #أندرو_برانسون بعد فترة اعتقال طويلة.



وكتب ترمب على "تويتر" أن القس "سيكون معي في المكتب البيضاوي" في البيت الأبيض الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر اليوم السبت، مضيفاً: "سيكون أمراً رائعاً رؤيته ومقابلته".



وأكد ترمب أن قرار القضاء التركي الإفراج عن القس برانسون "سيؤدي إلى قيام علاقات جيدة وحتى ممتازة بين الولايات المتحدة وتركيا".



وفي حين أكد "عدم وجود اتفاق مع تركيا من أجل إطلاق سراح القس وعودته" إلى واشنطن بعد أزمة دبلوماسية خطيرة، أعرب الرئيس عن "تقديره الكبير"، بعد أن كان "شكر" نظيره التركي رجب طيب أردوغان.