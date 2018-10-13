قتلى في انفجار بتجمع انتخابي في أفغانستان

قتل عدد من الأشخاص، اليوم السبت، في انفجار وقع بتجمع انتخابي في شمال شرقي #أفغانستان قبل انتخابات برلمانية مقررة الشهر الجاري، إلا أنه لم يرد إعلان عن المسؤولية.

وقال خليل آسر، المتحدث باسم الشرطة في إقليم طخار، إن مواد ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب التجمع الانتخابي للمرشحة نظيفة يوسفي بك. وكان حشد تجمع للاستماع للمرشحة إلا أن الشرطة ذكرت أنها لم تكن متواجدة في المكان وقت وقوع الانفجار.

وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية، محمد جواد هجري، لوكالة "فرانس برس" وقوع 12 قتيلاً على الأقل في الانفجار وإصابة 32 آخرين بجروح. لكن المتحدث باسم الشرطة خليل أصير قال إن 13 شخصا قتلوا. ولم تصب نظيفة يوسفي بك في الهجوم.



وكثيراً ما يشهد إقليم طخار الواقع على الحدود مع طاجيكستان أعمال عنف ينفذها مقاتلو حركة #طالبان.



ومن المقرر أن تجري أفغانستان انتخابات برلمانية في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وقتل 9 مرشحين على الأقل للانتخابات البرلمانية.