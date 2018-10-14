سلسلة خطوات اتخذتها السعودية لكشف ما حدث لخاشقجي

منذ اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة خطوات لمعرفة ما حدث.

أولى تلك الخطوات كانت إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استعداد السعودية السماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في اسطنبول.

وقال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ": مبنى القنصلية أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والتفتيش على ما يريدون" و"ليس لدينا ما نخفيه".

كما عرضت السعودية إنشاء مجموعة عمل مشتركة مع تركيا، وغداة موافقة الجانب التركي وصل الوفد السعودي إلى تركيا، وبدأ مهمته بالتحقيق المشترك، والذي سيتضمن إجراء لقاءات مع ممثل ادعاء تركي يحقق في القضية، وكذلك مع ممثلين لوزارتي العدل والداخلية والشرطة والمخابرات.

وبالتزامن مع وصول الوفد، رحب وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بالتعاون مع تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية.

كما انتقد وزير الداخلية السعودي الروايات المزعومة التي تستهدف السعودية والأكاذيب والمزاعم عن قتل خاشقجي، واعتبر أن لا أساس لها من الصحة.

كما شدد وزير الداخلية السعودي حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.