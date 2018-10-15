اتصال هاتفي للملك سلمان من ترمب حول قضية اختفاء خاشقجي

تلقى خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من الرئيس دونالد #ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال بن أحمد #خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وبينما أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيصل الرياض، الثلاثاء، للقاء المسؤولين السعوديين، بدأ محققون في فريق العمل المشترك السعودي التركي أعمال المعاينة والتحقيق في مبنى القنصلية السعودية في إسطنيول.