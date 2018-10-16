التحالف: 22 منفذاً إغاثياً لليمن تعمل جميعها بكل طاقتها

أعلن المتحدث باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الثلاثاء، أن 22 منفذا إغاثيا لليمن تعمل جميعها بكل طاقتها.

وأكدت قيادة التحالف أنهم مستمرون في تقديم المساعدات للشعب اليمني.

وأعلن المالكي أن محافظتي صعدة وعمران ما زالتا تطلقان صواريخ باليستية باتجاه الحدود السعودية.

وقال إن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على السعودية وصل إلى 205 صواريخ.

وعرضت قيادة التحالف صورا لأسلحة حوثية استولت عليها الجيش الوطني اليمني.

وأعلن التحالف عن إنشاء مركز طبي في محافظة حجة، مشيرا إلى أن الحوثيين ما زالوا يستخدمون المدنيين دروعا بشرية في المحافظة.