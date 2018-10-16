السعودية: نقدر جميع الذين غلَّبوا الحكمة على الشائعات

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم، الذين غلَّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.

ورحَّب #مجلس_الوزراء بإعلان رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي، #جمال_خاشقجي، في مدينة #اسطنبول.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.